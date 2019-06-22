В Одессе в районе 16-й станции Фонтана на пляж с огромного обрыва упал автомобиль Daewoo, сообщает местное издание "Думская".

Водитель припарковалась на склоне и забыла поставить авто на ручник. В ее отсутствие машина покатилась и полетела с обрыва прямо на песок, приземлившись на крышу. К счастью, в месте падения людей не оказалось, никто не пострадал.

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Также сообщается, что когда владелица авто вернулась на место парковки и не обнаружила автомобиль, она не сразу поняла, что случилось, и успела заявить об угоне.

Ранее сообщалось, что в Киеве водитель переехал сразу двоих девушек. Также под Одессой мужчина протаранил пять авто.