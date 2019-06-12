Больше не пара: Эдгар Каминский сделал заявление [ Редактировать ]
Уже несколько дней в сети поклонники активно обсуждают развод одной из самых красивых пар шоу-бизнеса Славы из "НеАнгелов" и Эдгара Каминского. Многие не понимают, что именно стало яблоком раздора звездной пары. Ведь известно, что супруги воспитывают двоих детей.
Пара долго не раскрывала подробностей отношений, однако в среду, 12 июня, в день первого судебного слушания Эдгар Каминский рассказал все подробности расставания со Славой.
"Я благодарен ей за все. Когда ты живешь в браке, в настоящей любви, то все делается от души, от чистого сердца и ты не ждешь оды и хвалы. Семейные поступки именно такие. Первый раз я подал на развод в 2017 году. Спустя полгода, перед судебным процессом, дал себе второй шанс. Я всегда так делаю - даю второй шанс не другому человеку, сотруднику, другу или знакомому, а именно себе, ведь это моё решение, мой поступок и мой вывод", - написал Эдгар Каминский.
"Второй шанс - это время для анализа первого решения и вывода. Временной промежуток, как правило, небольшой. В нашем случае он длился 2 года - 2 года анализов, сравнений, выводов. Я принял решение, и оно связано только со Славой, с рядом фактов и обстоятельств. Ни с кем другим. Два года мы находились в невесомости. Тема открытия клиники в нашей семье никогда не была главной или даже обсуждаемой. Истинную причину нашей ситуации знают и могут понять только близкие люди. Их не больше 20-ти человек. Они непубличные и не комментируют фотографии. Но именно им известно, почему так произошло и, поверьте, у них нет вопросов", - добавил Каминский.
Ранее сообщалось, что участница украинской группы "НеАнгелы" Слава Каминская разводится со своим мужем, известным пластическим хирургом Эдгаром Каминским.
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