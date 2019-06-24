На Донбасі бойовики продовжують порушувати режим тиші [ Редактировать ]
На сході країни сьогодні зранку у штабі Об'єднаних сил нарахували шість обстрілів з боку противника.
Під вогонь ворожих мінометів 120 калібру потрапили оборонці Авдіївки. З мінометів різних калібрів та гранатометів незаконні збройні формування атакували в районі Красногорівки, Водяного та Павлополя.
Бійці підрозділів Об'єднаних сил дали відповідь зі штатного озброєння, без застосування заборонених калібрів. Бойових втрат у лавах українських військ немає.
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