На сході країни сьогодні зранку у штабі Об'єднаних сил нарахували шість обстрілів з боку противника.

Під вогонь ворожих мінометів 120 калібру потрапили оборонці Авдіївки. З мінометів різних калібрів та гранатометів незаконні збройні формування атакували в районі Красногорівки, Водяного та Павлополя.

Бійці підрозділів Об'єднаних сил дали відповідь зі штатного озброєння, без застосування заборонених калібрів. Бойових втрат у лавах українських військ немає.