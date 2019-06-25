После возвращения полномочий делегации России в ПАСЕ украинская делегация может приостановить своей участие в организации, заявила и.о. главы комитета Верховной Рады по вопросам евроинтеграции Мария Ионова.

"Делегация соберется и будет решать. В принципе мы не видим себя в одном зале с русскими. Мы просто приостановим участие Украины в летней сессии. И вообще я не знаю, можно ли будет туда возвращаться, если честно", - сказала она, пишет "Интерфакс-Украина".

Ионова подчеркнула, что российская делегация будет протестовать во время процедуры возвращения полномочий членов российской делегации.

"Мы встанем и будем протестовать. И когда они останутся в зале, мы покинем его. Пусть они голосуют за Генерального секретаря без Украины", - отметила она.

Ионова добавила, что члены ПАСЕ совершают самоубийство.

"Это начало разрушения самой организации", - сказала депутат.

По словам Ионовой, в администрации президента Владимира Зеленского дважды проигнорировали официальные обращения представителей украинской делегации в ПАСЕ, которые предлагали встретиться с главой государства перед его визитом во Францию, чтобы рассказать "о всех угрозах, поскольку понимали позицию французов".

Он отметила, что немцы и французы "сегодня и в последнее время не скрывали свою пророссийскую политику".

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.