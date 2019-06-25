Возвращение России в ПАСЕ: Арьев сдеалал заявление [ Редактировать ]
Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев прокомментировал решение, которое позволяет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию. У себя в Facebook он написал, что ПАСЕ "в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору".
"Завтра битва продолжится. За санкции, которые остались среди возможных", - добавил глава делегации.
Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.
по теме
Возвращение России в ПАСЕ: Украина может приостановить участие в ассамблее
После возвращения полномочий делегации России в ПАСЕ украинская делегация может приостановить своей участие в организации
ПАСЕ отклонила украинские правки к "российской резолюции"
На заседании Парламентской ассамблеи Совета Европы отклонили предложение украинской делегации рассмотреть поправки к резолюции по возврату России в организацию
В МИД сделали заявление о возвращении России в ПАСЕ
в Министерстве иностранных дел Украины сделали важное заявление
Россия выдвинула ультиматум ПАСЕ
Россия требует полностью восстановить полномочия в парламентской ассамблее Совета Европы в день выборов генсека организации 26 июня
Украина представила окончательные ходатайства в Гаагском суде
Украина просит Гаагский суд отклонить предварительные возражения России относительно наличия у суда юрисдикции в отношении иска Украины