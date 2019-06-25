Глава делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы Владимир Арьев прокомментировал решение, которое позволяет вернуть в ПАСЕ российскую делегацию. У себя в Facebook он написал, что ПАСЕ "в состоянии зомби в час ночи открыла дверь агрессору".

"Завтра битва продолжится. За санкции, которые остались среди возможных", - добавил глава делегации.

Ранее сообщалось, что ПАСЕ приняла резолюцию, которая обеспечивает возвращение России в организацию без выполнения международных обязательств. Ее поддержали 118 делегатов, 62 высказались против.