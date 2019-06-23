Под Киевом загорелись склады: подробности ЧП [ Редактировать ]
В воскресенье, 23 июня, в городе Буча под Киевом загорелись склады на улице Депутатской рядом с массивом "Юбилейный", сообщает dtp.kiev.ua.
Известно, что локализировать пожар пока не получается. Площадь ЧП достигла 1600 м. На месте работало 9 единиц техники и более 30 человек личного состава. По предварительным данным, это - металлические ангары, но внутри находились какие-то вещи.
По предварительной информации, в пожаре никто не пострадал.
Ранее сообщалось, в Днепре пожар унес с собой жизнь 5-летнего ребенка, а также под Одессой произошел страшный пожар.
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