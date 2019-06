Непобежденный тяжеловес Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) оскорбил легендарного украинского боксера Владимира Кличко (64-5, 54 КО), который раздумывает над возобновлением спортивной карьеры.

В интервью iFL TV британец назвал "Доктора Стального Молота" жалким неудачником, а также заявил, что будет сниться ему в ночных кошмарах.

"Вернется ли Кличко на ринг? Не знаю, ему, наверное, уже 43. Он - большой неудачник, жалкий неудачник, который никогда не был хорош, даже в свои лучшие годы. Владимир, я буду преследовать тебя до дня смерти и сниться в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь "цыганского короля". Помни, что я тебя обыграл. Ты ненавидишь меня, разве нет, Владимир? Я чувствую ее - ненависть", - сказал Фьюри.

