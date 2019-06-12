"Жалкий неудачник": Фьюри резко высказался в адрес Кличко [ Редактировать ]
Непобежденный тяжеловес Тайсон Фьюри (27-0-1, 19 КО) оскорбил легендарного украинского боксера Владимира Кличко (64-5, 54 КО), который раздумывает над возобновлением спортивной карьеры.
В интервью iFL TV британец назвал "Доктора Стального Молота" жалким неудачником, а также заявил, что будет сниться ему в ночных кошмарах.
"Вернется ли Кличко на ринг? Не знаю, ему, наверное, уже 43. Он - большой неудачник, жалкий неудачник, который никогда не был хорош, даже в свои лучшие годы. Владимир, я буду преследовать тебя до дня смерти и сниться в ночных кошмарах. Ты никогда не победишь "цыганского короля". Помни, что я тебя обыграл. Ты ненавидишь меня, разве нет, Владимир? Я чувствую ее - ненависть", - сказал Фьюри.
*EXPLICIT CONTENT* 🚨⚠️— iFL TV™ (@IFLTV) 10 июня 2019 г.
‘I WILL HAUNT YOU WLADIMIR TILL THE DAY YOU DIE - I GAVE YOU AN A** KICKING B****’ ⛔️📛@Tyson_Fury with some very strong words for @Klitschko
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ENJOY! pic.twitter.com/zgsXsBLcUl
Напомним, что в 2015 году Фьюри единогласным решением судей отобрал чемпионские пояса у Кличко. После этого британец дважды срывал проведение реванша. Первый раз это произошло из-за травмы лодыжки Тайсона, затем его допинг-проба на кокаин дала положительный результат.
Свой следующий поединок язвительный британец проведет уже в ближайший уик-энд, 16 июня. Соперником "цыганского короля" станет не знающий горечи поражений немецкий боксер Том Шварц (24-0, 16 КО).
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