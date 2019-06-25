В Украине назначат дополнительные поезда на День Конституции Украины во Львов, Днепр, Сумы и Винницу.

"Укрзализныця" назначит четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни, которые будут отправляться во Львов, Днепр, Сумы и Винницу.

Поезда были назначены по таким маршрутам:

Поезд № 154/153 Киев - Сумы будет курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10, прибытие в Киев в 19:46.

Поезд № 237 Киев - Днепр будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56, прибытие в 20:06.

Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. В сообщении Львов - Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, прибудет в столицу в 05:50.

Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34.

Ранее сообщалось, что в киевском метро поезд забросали камнями.