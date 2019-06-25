День Конституции: в Украине назначат дополнительные поезда [ Редактировать ]
В Украине назначат дополнительные поезда на День Конституции Украины во Львов, Днепр, Сумы и Винницу.
"Укрзализныця" назначит четыре дополнительных поезда на праздничные и выходные дни, которые будут отправляться во Львов, Днепр, Сумы и Винницу.
Поезда были назначены по таким маршрутам:
Поезд № 154/153 Киев - Сумы будет курсировать 28 и 30 июня. Отправление в 5:49 и прибытие в Сумы в 11:15. Обратно - отправление в 14:10, прибытие в Киев в 19:46.
Поезд № 237 Киев - Днепр будет отправляться 27 и 30 июня. Отправление в 20:28 и прибытие в Днепра в 6:12. В обратном направлении отправление 10:56, прибытие в 20:06.
Поезд № 755/756 Киев - Львов отправится 28 июня и 1 июля в 00:15, прибытие во Львов в 5:47. В сообщении Львов - Киев отправится 27 и 30 июня в 23:00, прибудет в столицу в 05:50.
Поезд № 779/780 Сумы - Киев - Винница будет курсировать 28 июня и 1 июля. Отправление в 5:35, прибытие в 13:10. В обратном направлении поезд отправится в 13:43, прибудет в Киев в 21:34.
Ранее сообщалось, что в киевском метро поезд забросали камнями.
по теме
В НБУ назвали сроки ввода монет 5 и 10 гривен
Глава НБУ Яков Смолий назвал сроки введения в обращение монет номиналом 5 и 10 гривен
Трагедия под Киевом: в карьере утонули отец с 4-летней дочкой
В Киевской области в Белоцерковском районе произошел жуткий инцидент
В Киеве водитель переехал 2-летнего мальчика
В понедельник, 24 июня, в Киеве на улице Генерала Шаповала, 20 произошло ДТП
В Киеве на ходу вспыхнула легковушка (видео)
Во вторник, 25 июня, в Киеве на улице Бориспольской во время движения загорелся Skoda Octavia
Жуткое ДТП в Киеве: автомобиль "слетел" с дороги в столб (видео)
В результате аварии пострадали три человека