У Берлінському зоопарку рятують від спеки тварин [ Редактировать ]
У Берлінському зоопарку рятують від спеки тварин. Для слонів улаштували прохолодний душ. Таким велетням цими днями неабияк кепсько, бо ж кожен випиває до 100 літрів води за добу. Один зі слонів вирішив повеселитися - вирвав шланг і заходився обливатися водою.
Для менших мешканців звіринцю підготували улюблену їжу, фрукти, молюски та комахи у кризі. Пінгвіни ж перебували спеку у спеціальному приміщенні з температурою холодильника - від 6 до 9 градусів - найхолоднішім місці зоопарку.
по теме
Німецькі політики боротимуться з розпалюванням ворожості в інтернеті
Закон і в інтернеті закон. Німецькі політики хочуть ефективніше боротися з розпалюванням ненависті й ворожнечі в соціальних мережах
У Німеччині боротимуться з розпалюванням ненависті у соціальних мережах
Інтернет не поза законом. Німецькі політики хочуть ефективніше боротися з розпалюванням ненависті й ворожнечі в соціальних мережах
У Польщі з'явилася перша жінка-пастушка
У Польщі з'явилася перша жінка-пастушка з відповідним сертифікатом. Має власну отару овець і сироварню. Традиційно такою справою займаються чоловіки
Шотландські вчені навчили тюленів імінувати людську мову
Імітувати людську мову і наспівувати мелодії навчили тюленів шотландські вчені. Кажуть, голосовий апарат цих тварин схожий на людський
Володимир Зеленський прибув з офіційним візитом до Німеччини
Ангела Меркель підтримує повернення Росії до ПАРЄ. Але обіцяє знайти механізм, який змусив би Москву виконати свої зобов’язання