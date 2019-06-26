У Берлінському зоопарку рятують від спеки тварин. Для слонів улаштували прохолодний душ. Таким велетням цими днями неабияк кепсько, бо ж кожен випиває до 100 літрів води за добу. Один зі слонів вирішив повеселитися - вирвав шланг і заходився обливатися водою.

Для менших мешканців звіринцю підготували улюблену їжу, фрукти, молюски та комахи у кризі. Пінгвіни ж перебували спеку у спеціальному приміщенні з температурою холодильника - від 6 до 9 градусів - найхолоднішім місці зоопарку.