В Украине в ближайшие несколько дней будет высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"26-27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.

По Киеву и Киевской области 26-27 июня сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Ранее сообщалось, что Украину накроют грозы с градом.