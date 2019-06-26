Самый высокий уровень: украинцев предупредили об опасности [ Редактировать ]
В Украине в ближайшие несколько дней будет высокий уровень пожарной опасности. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.
"26-27 июня в Украине, кроме западных и большинства районов Житомирской области, сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность", - указали в ведомстве.
По Киеву и Киевской области 26-27 июня сохранится чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.
Ранее сообщалось, что Украину накроют грозы с градом.
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