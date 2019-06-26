Конкурс на главу таможни: кто победил [ Редактировать ]
Первый заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов выиграл в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".
Решение комиссия приняла по итогам заключительного этапа конкурса на эту должность - собеседования, состоявшегося во вторник, 25 июня.
Нефьодов подчеркнул, что намерен сменить руководство тех таможен, "где есть особенные проблемы".
"Как я построил для себя работу в Министерстве экономразвития. Конечно, встречаться я с каждым (представителем бизнеса - ред.) не могу, да и не хочу. Почему я отвечаю на месседжи в "Фейсбуке" - не из тщеславия, а чтобы знали подчиненные, что каждый может мне написать, что если случится какая-то неприятность, до меня информация эта дойдет. Но должен быть канал обратной связи", - сказал Нефьодов.
Ранее сообщалось, что Зеленский предложил владельцу Viber должность в Украине.
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