Первый заместитель министра экономического развития Максим Нефьодов выиграл в конкурсе на должность главы новой Государственной таможенной службы. Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

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Решение комиссия приняла по итогам заключительного этапа конкурса на эту должность - собеседования, состоявшегося во вторник, 25 июня.

Нефьодов подчеркнул, что намерен сменить руководство тех таможен, "где есть особенные проблемы".

"Как я построил для себя работу в Министерстве экономразвития. Конечно, встречаться я с каждым (представителем бизнеса - ред.) не могу, да и не хочу. Почему я отвечаю на месседжи в "Фейсбуке" - не из тщеславия, а чтобы знали подчиненные, что каждый может мне написать, что если случится какая-то неприятность, до меня информация эта дойдет. Но должен быть канал обратной связи", - сказал Нефьодов.

Ранее сообщалось, что Зеленский предложил владельцу Viber должность в Украине.