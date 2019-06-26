Не спадає напруження на сході країни. Сьогодні вночі і зранку вже зафіксовано 9 ворожих обстрілів. Здебільшого на приморській ділянці фронту.

Минулої доби незаконні збройні формування 34 рази порушили режим припинення вогню. Сімох українських армійців поранено. Противник вів вогонь уздовж усієї лінії розмежування. Здебільшого з мінометів і гранатометів, а також із бронетехніки - повідомили у штабі операції об'єднаних сил.