Президент Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом сообщается на сайте главы государства.

В обновленный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти. В частности, в Совете будут работать руководители "Трансперенси Интернешнл" Украина, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций "Центр противодействия коррупции" и "Центр политико-правовых реформ".

Возглавил Совет заместитель руководителя Администрации президента Руслан Рябошапка.

Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией.

Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине и тому подобное.

Ранее были названы имена новых кандидатов в губернаторы.