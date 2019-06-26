Зеленский перезапустил Нацсовет по вопросам антикоррупционной политики [ Редактировать ]
Президент Владимир Зеленский обновил состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики. Об этом сообщается на сайте главы государства.
В обновленный состав Национального совета по вопросам антикоррупционной политики вошли представители экспертных неправительственных организаций, деловых ассоциаций, руководители антикоррупционных и других профильных органов власти. В частности, в Совете будут работать руководители "Трансперенси Интернешнл" Украина, Европейской Бизнес Ассоциации, Американской торговой палаты, общественных организаций "Центр противодействия коррупции" и "Центр политико-правовых реформ".
Возглавил Совет заместитель руководителя Администрации президента Руслан Рябошапка.
Впервые официальный статус наблюдателей в Совете получили представители международных организаций и дипломатических учреждений, которые предоставляют Украине помощь в борьбе с коррупцией.
Так, наблюдателями в Совете стали представители Всемирного банка, Агентства США по международному развитию, Программы развития ООН, Организации экономического сотрудничества и развития, Антикоррупционной инициативы Европейского Союза в Украине и тому подобное.
по теме
Кадровые изменения: названы имена новых кандидатов в губернаторы
В среду, 26 июня, вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал восемь кандидатур на председателей областных государственных администраций
Зеленский встретился с владельцем сервиса Viber: о чем говорили
Зеленский встретился с Хироши Микитани - основателем японской компании Rakuten
"Бренд України": висловлювання Зеленського обурило українців
Саме цей скандал перекрив усі інші новини про візит президента Зеленського до країн Євросоюзу
Наказания для депутатов: Зеленский подал в Раду новый законопроект
Зеленский подал в Верховную Раду новый законопроект
Зеленский подписал новый указ: о чем документ
Зеленский своим указом отправил генерала-полковника в запас