ЖКХ-услуги: Кабмин установил предельные тарифы [ Редактировать ]
В среду, 26 июня, на заседании правительства, Кабинет министров Украины установил предельные тарифы на жилищно-коммунальные услуги для украинцев на отопительный сезон 2019-2020 годов.
В частности, по поставкам тепловой энергии в случае оснащения приборами учета - 1400 гривен за 1 Гкал (с учетом налога на добавленную стоимость); при отсутствии приборов учета - 35,21 гривны за 1 кв. метр (с учетом НДС).
По снабжению горячей водой: при подключении полотенцесушителей к системам снабжения горячей воды - 83,66 гривны за 1 куб. метр (с учетом НДС); в случае их отсутствия - 75,74 гривны за 1 куб.м. (с учетом НДС).
"Оплата населением городов областного значения и Киева услуг по поставке тепловой энергии и поставки горячей воды осуществляется с учетом установленных соответствующими органами местного самоуправления цен/тарифов, которые не превышают предельные цены/тарифы, которые определены", - говорится в тексте документа.
Кабмин поручил Совету министров Крыма, областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям, органам местного самоуправления городов областного значения и Киева принять меры по неукоснительному выполнению требований документа и обеспечить перерасчет тарифов на услуги по снабжению теплом и горячей водой для населения до 1 сентября этого года.
Кроме того, Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и комуслуг, правительство рекомендовало ежемесячно мониторить цены/тарифы на тепло и горячую воду.
Отметим, по данным консенсус-прогноза чиновников и экспертов за апрель 2019 года, коммунальные тарифы ежегодно будут расти на 10-20%. Горячая вода, отопление вырастут в цене на 15% в 2020 году, на 11,5% в 2021 году и на 10% в 2022 году.
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