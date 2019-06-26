Клиника "Инто-Сана" заявляет о заказном характере "Дела врачей" и требует беспристрастного расследования [ Редактировать ]
Администрация клиники "Инто-Сана" обвиняет в предвзятости полицию и суд, которые используются как орудие мести против врачей.
Об этом говорится в заявлении клиники, которое опубликовало издание "РБК-Украина".
Полиция с декабря 2017 года расследует смерть одессита, который был госпитализирован в клинику в конце июля 2017 года. От некоторых видов лечения пациент отказался, тем не менее, врачи сделали все, чтобы спасти его жизнь. К сожалению, мужчина скончался в больнице несколько дней спустя. У родственников не было претензий к врачам, и они категорически отказались от вскрытия.
И лишь спустя три месяца родственники внезапно начали угрожать врачам физической расправой, требуя признаться в убийстве.
Когда полиция открыла дело, клиника надеялась на скорейшее установление истины, но дальнейшие события продемонстрировали обратное.
"Мы настаиваем на объективном, беспристрастном рассмотрении дела без фальсификаций и искажения событий. И ожидаем получить от правоохранительных и судебных органов Одессы комментарии по поводу происходящего", - говорится в заявлении "Инто-Сана".
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