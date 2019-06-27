Практически каждый человек хотя бы раз замечал, как буквально на глазах отекают веки. Причины могут быть самыми разнообразными, пишет 24tv.ua.

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1. Образ жизни

Недосыпание, употребление алкоголя, диета, повышенное употребление соли, состояния, сопровождающиеся избыточным накоплением жидкости в организме (беременность, ПМС, сердечная недостаточность, заболевания почек).

2. Блефаропластика

Это операция по изменению формы век, разреза глаз. Обратиться к офтальмологу необходимо, если отек сопровождается:

покраснением века или конъюнктивитом;

болезненностью;

нарушением зрения;

повышение температуры;

увеличением отека.

3. Ангионевротический отек

Часто этот отек проходит без лечения после исключения контакта с аллергеном. Иногда назначают антигистаминные препараты, реже стероиды.

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