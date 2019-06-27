Почему отекают глаза: названы главные причины [ Редактировать ]
Практически каждый человек хотя бы раз замечал, как буквально на глазах отекают веки. Причины могут быть самыми разнообразными, пишет 24tv.ua.
1. Образ жизни
Недосыпание, употребление алкоголя, диета, повышенное употребление соли, состояния, сопровождающиеся избыточным накоплением жидкости в организме (беременность, ПМС, сердечная недостаточность, заболевания почек).
2. Блефаропластика
Это операция по изменению формы век, разреза глаз. Обратиться к офтальмологу необходимо, если отек сопровождается:
- покраснением века или конъюнктивитом;
- болезненностью;
- нарушением зрения;
- повышение температуры;
- увеличением отека.
3. Ангионевротический отек
Часто этот отек проходит без лечения после исключения контакта с аллергеном. Иногда назначают антигистаминные препараты, реже стероиды.
Ранее сообщалось, почему отекают пальцы рук.
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