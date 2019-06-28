Каждый человек рождается под определенным знаком зодиака. Очень часто то, под каким знаком рожден человек влияет на его судьбу, характер и эмоциональное состояние.

Мы пообщались с астрологом, которая рассказала нам, какие знаки зодиака являются самыми неконтролируемыми:

1. Близнецы

Представители данного знака зодиака способны "вспыхнуть" словно спичка от любого по их мнению "кривого слова или взгляда". Стоит "моргнуть не с той скоростью", как близнецы уже будут вне себя от ярости.

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2. Лев

Львы зачастую уравновешены и пытаются контролировать свои эмоции, но получается это у них крайне редко. Поэтому, находясь в пробке и опаздывая, львы будут просто вне себя от ярости.

3. Телец

Вывести из себя Тельцов сложно, но возможно. Уж, если представитель этого знака завелся, то остановить его сложно. А вот причиной для ярости у это знака никогда не будет "но ты же обещал это сделать, а что в итоге". Скорее вывести из себя представителей этого знака сможет реальная спонтанная проблема.

Раньше сообщалось о том, что названы самые энергичные знаки зодиака. А также читайте, судьба человека часто зависит от того, под каким знаком зодиака он родился. Это проявляется в дружбе, в повсядневной жизни, в любовных отношениях и даже влияет на его удачу в любом деле. Известный астролог назвала пятерку знаков, которые "выкрутятся" из любой ситуации и, которых удача не покинет никогда в жизни. Также названы лучшие друзья по знаку зодиака. А также читайте индийский гороскоп, основанный на системе 27 Лунных стоянок, который показывает высокую точность в своих предсказаниях касательно будущего.