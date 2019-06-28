Киевляне в восторге от обновленной станции метро [ Редактировать ]
В столице Украины Киеве закончили ремонтные работы на одной из станций метро. Это сделали на станции зеленой ветки " Осокорки".
Там разрисовали потолок и стены станции. Декораторы изобразили домашних животных, людей и диких зверей. Все эту красоту показала в сети ведущая Наталья Щука.
Соответствующий пост она опубликовала в популярной социальной сети.
Раньше сообщалось о том, что в четверг, 27 июня, в Харькове затопило станцию метро "Московский проспект". А также в киевском метро поезд забросали камнями.
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