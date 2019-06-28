В столице Украины Киеве закончили ремонтные работы на одной из станций метро. Это сделали на станции зеленой ветки " Осокорки".

Там разрисовали потолок и стены станции. Декораторы изобразили домашних животных, людей и диких зверей. Все эту красоту показала в сети ведущая Наталья Щука.

Соответствующий пост она опубликовала в популярной социальной сети.

Раньше сообщалось о том, что в четверг, 27 июня, в Харькове затопило станцию метро "Московский проспект". А также в киевском метро поезд забросали камнями.