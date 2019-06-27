В четверг, 27 июня, в Харькове затопило станцию метро "Московский проспект". Об этом сообщают пользователи соцсетей.

Известно, что прорыв произошел на входящей трубе, вода пошла по подземным переходам и попала на платформу.

Устранение проблемы заняло около 20 минут, на расписании движения поездов ЧП не сказалось. "Нам понадобилось определенное время, чтобы устранить воду из вестибюля и с платформы, но станция продолжала работать в штатном порядке", - сообщили в пресс-службе коммунального предприятия.

Ранее сообщалось, что в киевском метро поезд забросали камнями.

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