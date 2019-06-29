Конгрессмены США едут на встречу с Зеленским [ Редактировать ]
Делегация конгрессменов США намеренена посетить Украину и встретится с президентом Владимиром Зеленским, чтобы подтвердить решительную поддержку США демократии в Европе. Об этом говорится на сайте конгрессмена Стени Хойера, который возглавит делегацию.
Кроме того, делегация также посетит Данию, Венгрию и Люксембург. В сообщении говорится о том, что США привержены НАТО и принципу общей бороны. Хойер также подчеркнул, что США не позволят российской агрессии остаться незамеченной.
"Мы должны серьезно относиться к угрозам демократии изнутри и снаружи...Мы все должны работать вместе, чтобы укреплять наши основные демократические институты", - добавил он.
В частности, в Киеве конгрессмены встретятся с президентом Владимиром Зеленским. Также делегация встретится с антикоррупционными активистами и представителями неправительственных организаций, чтобы обсудить их работу по укреплению демократии в Украине.
Делегация обсудит важнейшие вопросы энергетической безопасности с главой НАК "Нафтогаз" Андреем Коболевым. Кроме того, воздаст дань уважения в Бабьем Яру, месте массового убийства евреев во время Холокоста, и возложит венок на Майдане Независимости в память о погибших там протестующих.
Ранее сообщалось, что США выделит Украине $300 миллионов военной помощи.
по теме
Подробиці вибору: експерти та депутати обговорили політичні настрої в суспільстві
В ефірі програми телеканалу "Інтер" в ток-шоу "Подробиці вибору" експерти та політики обговорили політичні настрої в суспільстві
Правовая реформа в Украине: Зеленский подписал важный указ
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании Комиссии по вопросам правовой реформы
"КСУ затягивает решение по роспуску Рады" - Зеленский
В понедельник, 17 июня, во время официального визита в Париж, президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление
Зеленский предоставил гражданство Украины 14 иностранцам
Зеленский подписал указ о предоставлении гражданства лицам, принимавшим участие в защите территориальной целостности Украины
Зеленский присвоил звание "Герой Украины" четырем украинцам
Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание "Герой Украины" четырем украинцам