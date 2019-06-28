Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп и президент России Владимир Путин завершили двустороннюю встречу на саммита G20 в японской Осаке. Об этом сообщает Белый дом в Twitter.

Как сообщается, в ходе встречи лидеры США и России обсудили ситуацию в Украине, Сирии и Венесуэле, а также обострение в отношениях с Ираном.

Кроме того, Трамп и Путин согласились с тем, что улучшение отношений отвечает интересам каждой страны и интересам всего мира".

A few moments ago, President Trump kicked off his meeting with President Putin of Russia. pic.twitter.com/AVlGGmiabU — The White House (@WhiteHouse) 28 июня 2019 г.

Напомним, накануне сообщалось, в ходе встречи будут подняты вопросы Сирии, Венесуэлы, Ирана и Украины.