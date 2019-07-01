В понедельник, 1 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Дмитрия Нескромного заместителем главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Назначить Нескромного Дмитрия Анатольевича заместителем главы Службы безопасности Украины", - говорится в указе №473/2019.

Кроме того, президент назначил начальников управлений СБУ во Львовской и Закарпатской областях. Согласно указам Зеленского, ими стали Олександр Бондарчук и Иван Рудницкий.

Ранее сообщалось, что Зеленский подписал четыре новых указа.