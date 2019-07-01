Зеленский едет в Канаду [ Редактировать ]
В понедельник, 1 июля начинается официальный рабочий визит президента Украины Владимира Зеленского в Канаду. Отмечается, что там он будет находится с 1 по 3 июля.
Накакуне Офис президента сообщил, что в Торонто Зеленский будет участвовать в международной конференции по поддержке реформ в Украине.
Также запланированы встречи президента Украины с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, министром иностранных дел Христей Фриланд, членами канадского парламента и представителями деловых кругов. Кроме того, Владимир Зеленский проведет встречу с украинской общиной Канады.
Ранее сообщалось, что Зеленский подписал четыре новых указа.
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