Зеленский уволил глав пяти райадминистраций [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский уволил глав пяти районных государственных администраций в Киевской области. Об этом говорится на официальном сайте президента Украины.
Зеленский уволил глав Бородянской РГА Вадима Чередника, Васильковской РГА Владислава Одинца, Вышгородской РГА Вячеслава Савенко, Обуховской РГА Михаила Письменного и Полесской РГА Александра Жданова. Временных глав этих РГА пока назначено не было.
Ранее сообщалось, что Зеленский просит наказать Климкина.
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