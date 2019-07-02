Добивал молотком: в Киеве парень жестоко расправился с другом [ Редактировать ]
В Киеве на улице Перова произошел смертельный инцидент: во время застолья между мужчинами завязалась ссора, которая закончилась жестоким убийством, передает "Информатор".
По предварительной информации, 23-летний парень в ходе ссоры решил лишить жизни товарища. После словесной перепалки он схватил пистолет ПМР 9мм и совершил четыре выстрела в голову и тело мужчины.
После этого, озверевший парень пырнул раненного ножом в грудь, а после добил его несколькими ударами молотком.
Подозреваемого задержали на месте совершения преступления. Днепровский районный суд удовлетворил обвинение прокуратуры: убийцу судили по уголовному делу, согласно части 1 статьи 115 УК Украины. Он проведет в тюрьме следующие 12 лет жизни.
Ранее сообщалось, что в Одессе зверски зарезали иностранца, а также в Кропивницком убили пенсионера.
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