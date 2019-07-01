В воскресенье, 30 июня, в Одессе произошел жуткий инцидент: неизвестные застрелили мужчину. Все это случилось на глазах у его матери, передает "УНН".

Отмечается, что трое мужчин пришли в дом в котором проживал мужчина 1992 года рождения и его мать. Нападавшие распылили в лицо хозяев слезоточивый газ, после чего выстрелили в хозяина квартиры.

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От полученного огнестрельного ранения в грудь мужчина скончался на месте. Мать убитого, нападавшие оставили в живых.



Полиция начала досудебное расследование по статье 115 УК Украины (умышленное убийство). Устанавливаются мотивы и обстоятельства совершения преступления, причастные к нему лица.

Ранее сообщалось, что в Кропивницком зверски убили пенсионера, а также под Житомиром 6-летняя девочка выстрелила в подругу.