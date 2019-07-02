Во вторник, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Указанные представления президент внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.

Зеленский также направил в Раду представление на назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме, которое накануне было направлено в парламент.

Ранее мы писали о том, что Климкин назвал свою "замену". А президент Владимир Зеленский обратился с просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману.