Увольнение Луценко и Климкина: Зеленский обратился к Верховной Раде [ Редактировать ]
Во вторник, 2 июля, президент Украины Владимир Зеленский повторно обратился к Верховной Раде с просьбой безотлагательно рассмотреть представление об увольнении Генерального прокурора Юрия Луценко и министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
Указанные представления президент внес на рассмотрение народных депутатов 11 июня.
Зеленский также направил в Раду представление на назначение Вадима Пристайко на должность министра иностранных дел.
"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в письме, которое накануне было направлено в парламент.
Ранее мы писали о том, что Климкин назвал свою "замену". А президент Владимир Зеленский обратился с просьбой к премьер-министру Владимиру Гройсману.
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