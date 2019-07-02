В Англии мужчина по имени Джозеф Каллен провел три месяца в коме и, выйдя из нее, узнал о беременности своей девушки. Об этом пишет Mirror.

Мужчина изначально страдал симптомами гриппа и простуды, обратившись за помощью с острой головной болью и слабостью в теле. Однако, спустя некоторое время, состояние его ухудшилось.

Медики сделали необходимые анализы и процедуры, однако обнаружить причину недуга британца так и не смогли. В итоге, на фоне паралича конечностей и отека мозга они ввели его в искусственную кому. Позднее удалось выяснить, что у мужчины аутоиммунный энцефалит, при котором организм вырабатывает антитела к собственным нервным клеткам.

"Они осмотрели его и заключили, что шансы на выживание малы", - отметила возлюбленная Каллена Билли Смит, к тому моменту уже знающая о беременности.

Девушка подумала, что расскажет о том, что ждет ребенка, когда Каллену станет лучше. Спустя три месяца мужчина пришел в себя и увидел в палате беременную подругу.

"Билли мне сказала: здорово, что ты проснулся, потому что я жду ребенка", - отметил британец.

Девушка родила здоровую дочь, в то время, как ее возлюбленный проходил интенсивное лечение и, спустя некоторое время, начал двигать руками. Подвижность ног так и не вернулась к нему, однако Каллен планирует выписываться в августе текущего года.

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