Россия рассмотрит инициативу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах в Минске с российским президентом Владимиром Путиным при участии Великобритании, США, Германии и Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

"Я пока не готов отвечать, это абсолютнго новый формат", - сказал он.

"Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается", - пояснил Песков.

"Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию", - повторил он.

Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.