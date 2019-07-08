В России отреагировали на обращение Зеленского к Путину [ Редактировать ]
Россия рассмотрит инициативу президента Украины Владимира Зеленского о переговорах в Минске с российским президентом Владимиром Путиным при участии Великобритании, США, Германии и Франции. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет ТАСС.
"Я пока не готов отвечать, это абсолютнго новый формат", - сказал он.
"Нужно понять, есть ли перспективы у такой встречи, нужно понять, что это за новый формат предлагается", - пояснил Песков.
"Это новая инициатива. Безусловно, она будет рассмотрена, но пока не могу дать какую-то реакцию", - повторил он.
Ранее мы писали о том, что Зеленский обратился к Путину.
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