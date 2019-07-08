Зеленский подписал важный указ по Антимонопольному комитету [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ касательно кадровых перестановок в Антимонопольном комитете страны.
"Согласно части первой статьи 10 Закона Украины "Об Антимонопольном комитете Украины" постановляю:
Освободить Нижник Марию Владимировну с должности первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Украины - государственного уполномоченного", - говорится в указе президента государства.
Раньше сообщалось о том, что в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский подписал два закона, принятых Верховной Радой восьмого созыва. А также Зеленский обратился к Путину.
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