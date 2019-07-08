Саммит Украина-ЕС: о чем договорились политики [ Редактировать ]
В понедельник, 8 июля, в Киеве состоялся саммит Украина - Европейский Союз, по результатам которого был подписан ряд соглашений, сообщили на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.
Так, в присутствии президента Украины, президента Европейского совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера подписано соглашение о финансировании мероприятия "U-LEAD с Европой: Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития - вторая фаза".
Документ предусматривает привлечение помощи ЕС общим объемом 40 млн евро на финансирование мероприятий по реализации реформы децентрализации и поддержки объединенных общин.
Также подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива - вторая фаза", общий бюджет которой - 22900000 евро. Помощь ЕС направлена на усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях.
Кроме того, между правительством Украины и Европейской комиссией заключено соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка гражданского общества и культуры". Помощь ЕС общим объемом 10 млн евро должна быть привлечена для повышения возможностей организаций гражданского общества (ОГО) и учреждений культуры способствовать развитию подотчетных, прозрачных и демократических институтов, социальному и экономическому развитию, а также предотвращению насильственным конфликтам.
Кроме того, было подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Программа технического сотрудничества 2019", направленного на поддержку Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части зоны свободной торговли в сферах сельского хозяйства , окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговле, сфере трудовых отношений. Общий вклад ЕС в рамках документа составляет 44 млн евро.
Также между правительством Украины и Европейской комиссией заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины". Целью документа является увеличение на 10 млн евро объема финансирования ЕС для расширения деятельности по соглашению на регионы, граничащие с Азовским морем, в частности на часть Запорожской области. Таким образом, объем помощи ЕС для финансирования всех мероприятий в рамках сделки составит 60 млн евро.
Раньше сообщалось о том, что в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину. Соответствующий ролик был опубликован на его странице в YouTube.
"Хочу обратиться к президенту России Владимиру Путину. Надо поговорить? Надо, давайте. Обсудим, чей Крым и кого там нет на Донбассе. Компанию для разговора предлагаю следующую: я, вы, президент США Дональд Трамп, премьер-министр Британии Тереза Мэй, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон. Место? Думаю, Александр Григорьевич Лукашенко с удовольствием примет нас с вами в Минске. Мы не меняем и не отказываемся ни от каких дипломатических форматов. Мы предлагаем поговорить, ведь надо же поговорить? Правда?", - заявил он.
А также Зеленский представил нового председателя Луганской ОГА.
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