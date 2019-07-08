В понедельник, 8 июля, в Киеве состоялся саммит Украина - Европейский Союз, по результатам которого был подписан ряд соглашений, сообщили на официальном сайте президента Украины Владимира Зеленского.

Так, в присутствии президента Украины, президента Европейского совета Дональда Туска и президента Европейской комиссии Жан-Клода Юнкера подписано соглашение о финансировании мероприятия "U-LEAD с Европой: Программа для Украины по расширению прав и возможностей на местном уровне, подотчетности и развития - вторая фаза".

Документ предусматривает привлечение помощи ЕС общим объемом 40 млн евро на финансирование мероприятий по реализации реформы децентрализации и поддержки объединенных общин.

Также подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Антикоррупционная инициатива - вторая фаза", общий бюджет которой - 22900000 евро. Помощь ЕС направлена ​​на усиление борьбы с коррупцией на национальном и местном уровнях.

Кроме того, между правительством Украины и Европейской комиссией заключено соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка гражданского общества и культуры". Помощь ЕС общим объемом 10 млн евро должна быть привлечена для повышения возможностей организаций гражданского общества (ОГО) и учреждений культуры способствовать развитию подотчетных, прозрачных и демократических институтов, социальному и экономическому развитию, а также предотвращению насильственным конфликтам.

Кроме того, было подписано соглашение между правительством Украины и Европейской комиссией о финансировании мероприятия "Программа технического сотрудничества 2019", направленного на поддержку Украины в реализации ключевых реформ и имплементации положений Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС в части зоны свободной торговли в сферах сельского хозяйства , окружающей среды, энергетики, государственных закупок, делового и инвестиционного климата, торговле, сфере трудовых отношений. Общий вклад ЕС в рамках документа составляет 44 млн евро.

Также между правительством Украины и Европейской комиссией заключено дополнительное соглашение о внесении изменений в соглашение о финансировании мероприятия "Поддержка ЕС для Востока Украины". Целью документа является увеличение на 10 млн евро объема финансирования ЕС для расширения деятельности по соглашению на регионы, граничащие с Азовским морем, в частности на часть Запорожской области. Таким образом, объем помощи ЕС для финансирования всех мероприятий в рамках сделки составит 60 млн евро.

Раньше сообщалось о том, что в понедельник, 8 июля, президент Украины Владимир Зеленский обратился к президенту России Владимиру Путину. Соответствующий ролик был опубликован на его странице в YouTube.