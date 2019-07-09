Днепровский суд выпустил из СИЗО двух обвиняемых в убийстве, которые столкнули мужчину с моста ради "забавного" видео. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.

"В апреле этого года 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии, потому, что им не понравился 48-летний мужчина, сначала начали его бить, а потом просто не дали ему выбраться из-за парапета и столкнули в реку. Человек, инвалид второй группы, погиб", - рассказал он, опубликовав видео, снятое одним из обвиняемых.

Публикация Амброськина вызвала бурю комментариев в сети: "Ужас просто", "Просто нет слов", "Судей на тот же мост", "Как такое возможно?".

Напомним, 6 апреля в Днепре на линию "102" сообщили, что возле ресторана "Поплавок" двое парней избили третьего, а затем бросили его в воду. Очевидцы задержали их до приезда патрульных.

У ресторана полицейские увидели тело человека, которое находилось в реке. Визуально умершему было около 35-лет.