"Как такое возможно": суд в Днепре шокировал решением [ Редактировать ]
Днепровский суд выпустил из СИЗО двух обвиняемых в убийстве, которые столкнули мужчину с моста ради "забавного" видео. Об этом сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин в Facebook.
"В апреле этого года 23-летний и 26-летний местные жители, которые работают в IT-индустрии, потому, что им не понравился 48-летний мужчина, сначала начали его бить, а потом просто не дали ему выбраться из-за парапета и столкнули в реку. Человек, инвалид второй группы, погиб", - рассказал он, опубликовав видео, снятое одним из обвиняемых.
Публикация Амброськина вызвала бурю комментариев в сети: "Ужас просто", "Просто нет слов", "Судей на тот же мост", "Как такое возможно?".
Напомним, 6 апреля в Днепре на линию "102" сообщили, что возле ресторана "Поплавок" двое парней избили третьего, а затем бросили его в воду. Очевидцы задержали их до приезда патрульных.
У ресторана полицейские увидели тело человека, которое находилось в реке. Визуально умершему было около 35-лет.
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