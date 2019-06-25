Дочь известной артистки Веры Брежневой Соня Киперман часто радует поклонников новыми фото. В этот раз дочь певицы показала откровенное фото, чем возмутила одну часть своих подписчиков и обрадовала вторых поклонников.

Комментарии под снимком были самыми разнообразными:

"Красивая фигура", "Сонь, ты прекрасна","you are so perfect", "Куда мать смотрит?", "Худенькая, но сколько родинок крупных. Я бы закрытый купальник одела прикрыть их", "Красавица", "Ты так похудела", "Персик просто", "Огонь-девчонка".



Напомним, известная украинская певица Вера Брежнева опубликовала видео в Instagram, которым удивила подписчиков. А также артистка опубликовала эффектное фото в блестящем боди.