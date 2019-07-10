Жителі Львівщини змушені самотужки боротися з отруйною рослиною [ Редактировать ]
Жителі Львівщини знову змушені самотужки боротися з борщівником. Грошей на винищення цієї небезпечної рослини обласні чиновники не виділили. Бо працівники фіто-санітарноїінспекції вважають борщівник цінним. І поки чиновники з'ясовують, наскільки корисний цей шкідник, люди потрапляють до лікарні. У ситуаціі розбиралася Христина Гашенко.
Худобу на ньому не випасають. Кажуть, після борщівника молоко схоже на віск і гіркувате на смак.
"Я б вам показала, але він може бризгнути. Він має отой сік і ту таку отруту".
Під час цвітіння сік цієї рослини може спричинити опіки шкіри. На собі відчув це Михайло Столяр. Два тижні тому чоловік на городі сапою зрубав небезпечну рослину.
"От є плями, бачите. Ще ці пооставляли. І милом змивав хазяйським, прийшов додому. І змив і пройшло. І от тут бачите ще є", - говорить Михайло Столяр, житель села Домажир.
У селі Домажир на боротьбу з борщівником цьогоріч із місцевого бюджету виділили 70 тисяч гривень. Це найбільше за останні три роки. Втім визнають: знешкодити войовничу рослину непросто.
"Косою косять ,кращого методу на сьогоднішній день немає. Ми кропили його сильним розчином, спалювали, вони результату як такого недавали. Він ніби жовк, пропадав, але знов починав рости в такому ж тепмі, як і було", - говорить Олександра Стойко, в.о голови Домажирівської сільради.
Тим часом до 8 львівської лікарні щотижня звертаються нові пацієнти з опіками від борщівника. Медики рекомендують: як тільки сік рослини потрапить на шкіру - негайно змити його водою.
"Накласти якусь повязку якщо є можливість. тому що завжди появляються пухирі, після цього можуть інфікуватися. Це все видалити ізулювати. Слідуючим таким моментом це є убезболюючий препарат, треба приймати тому що викликає таку локальну біль і звернутися за допомогою до лікаря", - говорить Василь Савчин, лікар-хірург 8 міської клінічної лікарні Львова.
Заживають опіки як мінімум 7-10 днів. А зустріти борщівник можна будь-де: при дорогах, на полях, біля будинків. Всього в області його 640 гектарів. На боротьбу з борщівником треба 4 мільйони гривень. Із обласного бюджету ж цьогоріч не виділили жодної копійки.
"Ми неодноразово зверталися листами, відповідь державної фітосанітарної інспекції, що ця рослина є цінною кормовою рослиною. відповідь міагрополітики що це питання потребує додаткового вивчення і тоді буде прийняте рішення" ,- говорить Руслан Гречаник, директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської ОДА.
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