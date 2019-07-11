Данилюк провел судьбоносную для Украины встречу в США [ Редактировать ]
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк провел встречу в Вашингтоне с помощником президента США по национальной безопасности Джона Болтона, на которой политики обсудили поддержку Соединенными штатами реформ и мирного восстановления территории Украины. Об этом советник Дональда Трампа написал на своей странице в Twitter в четверг, 11 июля.
"Формируем новый порядок дня стратегического сотрудничества Украины и США. Фото после производительных переговоров с моим визави Джоном Болтоном, министром энергетики Риком Перри и послами Гордоном Сондлендом и Куртом Волкером", - поделился секретарь СНБО.
Он также встретился с министром энергетики США Риком Перри.
"Великолепная дискуссия состоялась сегодня с Александром Данилюком, секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины, на тему поддержки реформ на Украине со стороны США и мирного восстановления украинской территории", - опубликовал пост в социальной сети министр.
Раньше сообщалось о том, что секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк начал визит в Соединенные штаты Америки и отчитался о первых действиях там. А также первое заседание СНБО под руководством президента Владимира Зеленского было посвящено вопросам энергетической сферы. По его результатом было принято решение выделить 10 дней на обработку участниками совещания тех проблем, которые были определены как приоритетные.
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