Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам поддержал увольнение Павла Климкина и назначение на должность министра иностранных дел государства Вадима Пристайко. Об этом сообщает "Униан".

Известно, что члены комитета одобрили проекты постановлений на заседании, где присутствовал Вадим Пристайко и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.

Теперь эти проекты постановлений должны рассмотреть депутаты на заседании парламента. В случае положительного решения депутатов министр начнет процедуру вступления в должность.

Напомним, в понедельник, 1 июня, президент Владимир Зеленский в письме премьер-министру Владимиру Гройсману попросил привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. А также министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в "политический отпуск".