Комитет Рады поддержал увольнение Климкина: когда новый глава МИД вступить в должность [ Редактировать ]
Комитет Верховной Рады Украины по иностранным делам поддержал увольнение Павла Климкина и назначение на должность министра иностранных дел государства Вадима Пристайко. Об этом сообщает "Униан".
Известно, что члены комитета одобрили проекты постановлений на заседании, где присутствовал Вадим Пристайко и представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук.
Теперь эти проекты постановлений должны рассмотреть депутаты на заседании парламента. В случае положительного решения депутатов министр начнет процедуру вступления в должность.
Напомним, в понедельник, 1 июня, президент Владимир Зеленский в письме премьер-министру Владимиру Гройсману попросил привлечь к дисциплинарной ответственности министра иностранных дел Павла Климкина. А также министр иностранных дел Украины Павел Климкин ушел в "политический отпуск".
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