В Мексике мафия похитила мужчину с ребенком, перерезала им горло и оставила умирать. Пострадавших нашли на обочине дороги. 10-летний ребенок рядом с телом его отца находился в едва живом состоянии. Об этом сообщает CNN.

Отец с сыном были мигрантами из Гватемалы и направлялись в США через Мексику. Они заплатили контрабандисту, но тот бросил их на полпути. Затем их похитила мексиканская мафия, которая требовала у их родных выкуп в размере 12 тысяч долларов. Их семья смогла собрать только 8 тысяч, но отправив деньги, они так и не получили известий о судьбе своих близких.

Через несколько дней, 6 июля, 10-летний Кристиан и его 37-летний отец Руди были найдены властями на обочине дороги. У обоих было перерезано горло. Отец мальчика был уже мертв, но ребенок чудом дышал, несмотря на глубокий порез на горле длиной 7 сантиметров.

Его оперативно доставили в больницу, где в срочном порядке прооперировали. Теперь он находится в стабильном состоянии и идет на поправку. Фотографии мальчика и его отца разлетелись по мировым СМИ.

Ранее сообщалось, что халатность отца "убила" 10-летнего ребенка.