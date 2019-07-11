Известная артистка Наташа Королева опубликовала провокационное фото в популярной социальной сети. На нем певица исполняет легкий акробатический трюк, при этом знаменитость полностью обнажила свое тело.

"Меня так впечатлил пост Светы Лободы! В свои "ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут - ШКаНДаЛь!!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!", - подписала фото Королева.

Знаменитость закрыла для поклонников возможность прокомментировать пост.

" Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и свое восхищение оставить при себе!!! Я знаю, что я прекрасна!!", - написала певица.

Напомним, Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.