Полностью обнаженная Наташа Королева шокировала формами (фото) [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева опубликовала провокационное фото в популярной социальной сети. На нем певица исполняет легкий акробатический трюк, при этом знаменитость полностью обнажила свое тело.
"Меня так впечатлил пост Светы Лободы! В свои "ягодные" 46 я психанула, вспомнила свое цирковое прошлое, а тут - ШКаНДаЛь!!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!", - подписала фото Королева.
Знаменитость закрыла для поклонников возможность прокомментировать пост.
" Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и свое восхищение оставить при себе!!! Я знаю, что я прекрасна!!", - написала певица.
Сегодня утром меня так впечатлил пост Светы @lobodaofficial ! В свои «Ягодные» 46 я психанула, вспомнила своё цирковое прошлое, а тут - ШКаНДаЛь!!!! 😱 Деффчонки, не ссорьтесь! @lobodaofficial 🙏🏻@nude_yogagirl Вы - богини! Вы - прекрасны !!! И мир прекрасен!!! Удивляйте, творите, стимулируйте, возбуждайте!!! p.s. Я закрываю комментарии для того, чтобы вы смогли полюбоваться, и своё восхищение оставить при себе!!!💋 Я знаю, что я прекрасна!!! #Скромница Королева!!! 👑🤭😜✌️#наташакоролева #ягодка #символюности
Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)
Напомним, Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.
Поклонники артистки резво принялись комментировать данное видео. Одни были в восторге от публикации знаменитости, а другие пребывали в недоумении. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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