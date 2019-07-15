Наташа Королева похвасталась обнаженным мужем (видео) [ Редактировать ]
Известная артистка Наташа Королева часто радует поклонников разнообразными публикациями в социальных сетях. Так в этот раз певица опубликовала серию видео, на которых ее муж, стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, раздевается на камеру под музыку и плавает в бассейне.
Тарзан под музыка сначала приспустил брюки, а потом и вовсе их снял. После чего снял рубашку и похвастался торсом на камеру. Все это сняла на видео Королева, а сама лишь засветила свои ноги в кадре.
Раньше сообщалось о том, что Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.
Поклонники артистки резво принялись комментировать данное видео. Одни были в восторге от публикации знаменитости, а другие пребывали в недоумении. А также муж Наташи Королевой стриптизер Сергей Глушко шокировал поклонников новым фото в социальной сети. На снимке шоумен сидит в компании известного российского комика в полурастегнутой рубашке, а тот трогает стриптизера за грудь. А также недавно в России состоялся концерт в честь дня рождения известной артистки Наташи Королевой. На нем было множество фанатов певицы и ее мужа Сергея Глушко, которые делали совместные фотографии со своими кумирами. Так вот некоторые фото просто ужаснули фанатов пары. И связанно это было в первую очередь с внешним видом мужа Королевой.
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