Известная артистка Наташа Королева часто радует поклонников разнообразными публикациями в социальных сетях. Так в этот раз певица опубликовала серию видео, на которых ее муж, стриптизер Сергей Глушко, более известный под псевдонимом Тарзан, раздевается на камеру под музыку и плавает в бассейне.

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Тарзан под музыка сначала приспустил брюки, а потом и вовсе их снял. После чего снял рубашку и похвастался торсом на камеру. Все это сняла на видео Королева, а сама лишь засветила свои ноги в кадре.

Раньше сообщалось о том, что Королева вышла на сцену в наряде 90-х годов прошлого века. Так для выступления Наташа выбрала белые кружевные велосипедки, красную мини-юбку и пиджак такого же цвета. Также на артистке была белая футболка с ее фотографией.