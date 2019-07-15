Зеленский изменил состав СНБО [ Редактировать ]
Президент Украины Владимир Зеленский изменил состав СНБО. В Совет Национальной безопасности и обороны он своим указом №520/2019 включил новых членов. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Зеленский постановил ввести в персональный состав СНБО председателя Службы внешней разведки Бухарева Владислава Викторовича и председателя Государственной службы финансового мониторинга Черкасского Игоря Борисовича.
Таким же указом президент утвердил в персональном составе СНБО руководителя Офиса президента Андрей Богдана, двух заместителей главы Офиса президента Вадима Пристайко и Руслана Рябошапку.
Ранее сообщалось, что лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.
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