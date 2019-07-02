Визит к стоматологу обернулся для девушки смертью Фото: Pixabay

В Закарпатской области после визита к стоматологу умерла 20-летняя девушка. Об этом сообщает "Униан".

Читайте также Под Киевом мужчина зверски расправился с матерью

Известно, что девушка получила анафилактический шок после анестезии во время визита к врачу. "Врач-стоматолог сделал анестезию, после чего у девушки началась аллергическая реакция", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что пострадавшая находилась в коме и скончалась, не приходя в сознание.

По факту смерти открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 УК (преступление против жизни и здоровья личности).

Ранее сообщалось, что ребенок заразился столбняком через царапину на колени.