Визит к стоматологу обернулся для девушки смертью [ Редактировать ]
В Закарпатской области после визита к стоматологу умерла 20-летняя девушка. Об этом сообщает "Униан".
Известно, что девушка получила анафилактический шок после анестезии во время визита к врачу. "Врач-стоматолог сделал анестезию, после чего у девушки началась аллергическая реакция", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что пострадавшая находилась в коме и скончалась, не приходя в сознание.
По факту смерти открыто уголовное производство по признакам части 1 статьи 115 УК (преступление против жизни и здоровья личности).
Ранее сообщалось, что ребенок заразился столбняком через царапину на колени.
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