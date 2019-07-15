Сергей Димитриев: у нас есть действенный план, как достичь мира в Украине [ Редактировать ]
Украинцы платят очень высокую цену за войну на востоке страны. И только "Оппозиционной платформе - За жизнь" под силу прекратить кровопролитие. Об этом после встречи основателя "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрия Бойко с будущими парламентариями заявил кандидат в народные депутаты по округу 142 Сергей Димитриев.
"Шестой год подряд льется кровь. Более 30 тыс. убитых и раненных, почти 1,5 млн беженцев - это очень высокая цена, которую украинцы платят за каждый день войны. Кровавый конфликт надо немедленно прекратить", - уверен кандидат в депутаты.
Люди в прифронтовой зоне больше всех страдают от военных действий, но и в других уголках страны, в каждой семье знают, что такое потери, отметил оппозиционер.
"Команда "Оппозиционной платформы - За жизнь", даже находясь в оппозиции, ведет диалог и добивается конкретных результатов. Лидеры нашей команды уже провели результативные переговоры в РФ, пленные возвращаются домой. Мы готовы продолжить прямые переговоры с Донецком, Луганском и Москвой для восстановления мира в Украине. У нас есть мирный план и после выборов мы его реализуем. Мы объединим страну и спасем жизни людей", - подчеркнул Сергей Димитриев.
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