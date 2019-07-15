Унікальний фентезіпарк з'явився в Умані. Він розташований поруч із історичним дендропарком Софіївка. На відкритті побували і наші кореспонденти. Усі подробиці в сюжеті.

Унікальний фентезіпарк з'явився в Умані. Він розташований поруч із історичним дендропарком Софіївка. На відкритті побували і наші кореспонденти. Усі подробиці в сюжеті.

Раніше пустир та сміттєзвалище. Нині унікальний для усієї Європи фентезі-парк "Нова Сучасна Софіївка".

"Хочеться всіх сюди запросити. Люди добрі, приїзжайте з усіх міст України. Не треба їхати в Європу, в якісь інші країни. Їдьте в Софіївку. Дивіться, яка краса".

Сотні видів дерев і кущів, нестандартні композиції та форми з топіарних рослин, світломузична арт-інсталяція, водоспад та пішохідні містки архітектурних форм. Відвідувачі емоцій не приховують.

"Мені здається, шо я попала в казку. Я через дві вулиці живу. І два роки тому в отаких будяках я рвала кролям. Ту просто казка. Мы очень городимся Уманью".

Тепер в Умані дві Софіївки. Усе завдяки народному депутату Антону Яценко. Політик розповідає, це місце для нього особливе. Тож не шкодував на будівництво ані натхнення, ані коштів.

"Ми відкриваємо парк "Нова Софіївка". Сучасна, ви її бачите. Ту багато таких локацій туристичних. Є сад фонтанів, японський сад, українська міфічна садиба і так далі. Це єдиний у східній Європі фентезі-парк. Він нічний більше, ніж днівний. Ну, і хотів сказати, що дуже добре, що таке відбувається. Що ми маємо сьогодні отакий парк. Побудували його за пітора роки", - говорить Антон Яценко, народний депутат.

Для дітей тут справжній рай. Гойдалок - на будь-який смак та вік.

У день відкриття гостей дивували анімаційною шоу-програмою та святковим концертом.

Тож нині дендропарк, якому понад 200 років, осучаснюється і розбудовується, не втрачаючи своєї чарівності.

"Ми не очікували даже такого, що буде в нас таке в місті. Взагалі".

"Дуже гарно зробили парк. Мені особливо сподобались скульптури. І японська тематика, звичайно, було гарно. Гарно зробили місто".

Втім, головне дійство припало саме на вечір. На гостей чекали фантастичне лазерне шоу Та світломузичні арт-інсталяції! Саме це, до речі, і стало родзинкою відкриття парку.

Тож нині, запевняють і місцеві мешканці, і гості Умань стане туристичною мекою. І не лише для українців.