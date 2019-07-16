Популярный артист Юрий Шатунов рассказал, как он себя чувствует после операции. По словам артиста, ему необходимо еще быть под наблюдением врачей, пишет kp.ru.

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В конце июня у Шатунова диагностировали воспаление левой гайморовой пазухи. По словам медиков, осложнение развилось из-за простуды и неприятности с зубом. Операция прошла под общим наркозом и завершилась, по словам директора певца, удачно.

Шатунов отметил, что пробыл в больнице 10 дней. Певец подчеркнул, что его лечение закончено, но впереди реабилитация, поэтому в ближайшее время он будет на связи с врачами.

"Какое-то время еще буду под наблюдением докторов. Но чувствую себя уже нормально", - сказал артист.

Напомним, Юрий Шатунов во время последнего гастрольного тура пожаловался своей команде на резкую зубную боль. Однако, несмотря на дискомфорт, артист не отменил выступления, а отработал четыре концерта на обезболивающих и антибиотиках.