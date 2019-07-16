В Украине увеличили размер больничных [ Редактировать ]
Среднедневной размер больничных, который в 2018 году составил 224,4 грн, по итогам января-июня 2019 года увеличился до 269,7 грн. Об этом сообщает пресс-служба Фонда социального страхования Украины.
По данным Фонда, что за шесть месяцев профинансированы листки нетрудоспособности на общую сумму 4,57 млрд грн.
Отмечается, что сумма помощи зависит от продолжительности страхового стажа и размера среднедневного дохода работника.
Ранее сообщалось, что Украина продлила запрет на российские товары.
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