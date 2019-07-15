Больницы в Украине будут строить по-новому [ Редактировать ]
В Украине обновят строительные нормы по проектированию медицинских учреждений. До этого они менялись в последний раз 15 лет назад. Сейчас же медицинские учреждения хотят привести в соответствие с современными европейскими стандартами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
"Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - написал Парцхаладзе.
По его словам, устаревшие нормы утратили актуальность, ведь "с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц".
Прежде всего пересмотрят нормы относительно:
- емкости больничных палат;
- комфорта в палатах и обеспеченности их санитарными комнатами;
- спецоборудование для палат;
- инклюзивности медучреждений;
- проектирования служебных помещений для персонала;
- устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания);
- рекуперации и вентиляции и тому подобное.
Ранее сообщалось, что лидер политпартии "Слуга народа" Дмитрий Разумков сделал важное заявление.
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