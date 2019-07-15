В Украине обновят строительные нормы по проектированию медицинских учреждений. До этого они менялись в последний раз 15 лет назад. Сейчас же медицинские учреждения хотят привести в соответствие с современными европейскими стандартами. Об этом сообщил на своей странице в Facebook замминистра регионального развития, строительства и ЖКХ Лев Парцхаладзе.

"Правила строительства больниц в Украине очень нужно менять и таким образом повышать качество медицинских услуг для населения. Поэтому сейчас обновляем эти важные нормы для того, чтобы привести их в соответствие с современными европейскими стандартами", - написал Парцхаладзе.

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По его словам, устаревшие нормы утратили актуальность, ведь "с тех пор изменились не только возможности, решения и оборудование в медицине, но и вообще принципы, как нужно строить и обустраивать помещения больниц".

Прежде всего пересмотрят нормы относительно: емкости больничных палат;

комфорта в палатах и ​​обеспеченности их санитарными комнатами;

спецоборудование для палат;

инклюзивности медучреждений;

проектирования служебных помещений для персонала;

устройства публичного пространства (проектирование холлов, рецепции, приемного отделения, кафе, аптеки, мест для детских колясок, зоны ожидания);

рекуперации и вентиляции и тому подобное.

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