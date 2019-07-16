Украинская певица Тина Кароль показала фото в прозрачном платье без белья. Соответствующий снимок она опубликовала на своей странице в Instagram.

На фото артистка стоит в светло-сером кружевном платье. А под прозрачной тканью полностью видна обнаженная грудь .

Поклонники певицы отметили, что ее образ очень нежный и утонченный.

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