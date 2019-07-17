Скандал навколо свавілля Державної фіскальної служби Дніпропетровщини набирає обертів. Історією з рейдерським захопленням оливи на мільйони доларів та викраденням її власника податківцями зацікавилися перші особи країни.

Питання беззаконня ДФС контролюватимуть президент та прем'єр-міністр. Про резонансну справу - у нашому матеріалі.

"Хотіли, щоб я розказав усі рахунки фірми, документи. Сказали, що треба з ними проїхати. Вони погрожували".

Фіскальний скандал на Дніпропетровщині спалахнув наприкінці травня. Тоді був викрадений 29-річний підприємець з Дніпра Кирило Суворов. Про те, що майже місяць у полоні його тримали працівники податкової чоловік розповів сам, після втечі. Головний організатор викрадення - Сергій Пеньков, перший заступник голови ДФС Дніпропетровської області.

"Мы могли его куда-то вывезти, закрыть там в подвал. Но мы понимаем, что завтра это будет разворот в отношении нас. Что мы там его плохо содержали. Мы просто его селим на базу отдыха на окраине Днепра. И он просто там живет", - заявив Сергій Пеньков, перший заступник начальника Головного управління ДФС у Дніпропетровській області.

"Он публично сам заявляет о своей осведомленности с этим делом, до малейших подробностей. Не вызывает сомнений, что в этой рейдерской, преступной атаке на компанию - прослеживается четкая вертикаль, начиная от оперативных сотрудников, которые, фактически, задерживали, удерживали. И начальник следовательного управления, и руководитель Налоговой Днепропетровской области, Сергей Пеньков, а может быть и выше", - наголосив Роман Могила, адвокат.

Попри зізнання та докази у викраденні людини з метою наживи рейдерським шляхом, Пан Пеньков і далі продовжує займати свою високу посаду, тероризуючи дніпровський бізнес.

Свавілля та корупція високопосадовця обурило громадськість - до справи долучилися правозахисники та активісти. Регіонами прокотилася хвиля мітингів і пікетів. Безстрокову акцію протесту правозахисники влаштували під управлінням ДФС у Дніпрі. Вже другий тиждень пікетують активісти й біля головного управління Фіскальної служби у Києві.

"Щодо відставки пана Пенькова - перша піднімаю руку. І осуджую, за те що було затримано Суворова Кирила - прекрасну, чудову людину", - говорить Марія Луніна, громадська активістка.

"Ми, "Народ проти Корупції", прийшли під Державну Фіскальну Службу, для того щоб Пенькова Сергія Володимировича, звільнили з посади, прийняли проти нього провадження - чому він до сих пір знаходиться на роботі? Голова Фіскальної служби Власов вже подав у відставку. Але чому Пеньков на роботі?", - обурений Микола Руденко, громадський активіст.

Як з'ясували правозахисники, - головний інтерес Пенькова у привласненні цінного вантажу, який зберігається у Миколаєві. 11,5 тисяч тонн базової оливи, вартістю понад 7 мільйонів доларів.

Імпортувала мастило дніпровська компанія "СОФТ ОІЛ", яка належала викраденому Кирилу Суворову. Першим клопотанням у суді податківці домоглися арешту оливи. Втім, ця ухвала була скасована апеляційним судом. Попри це, вже третій тиждень поспіль працівники ДФС - вигадують все нові приводи, аби не дати законному власнику, компанії "СОФТ ОІЛ" вільно розпоряджатися власним майном.

"По моему мнению, это звенья одной цепи - хищение директора, содержанием его, по сути, под стражей в течении 3 недель и желание арестовать, и в дальнейшем - просто банально похитить это масло. Это звенья одной цепи. На данный момент количество грубейших процессуальных нарушений просто зашкаливает. Чтобы вы понимали, на данный момент в производствах разных судов находится 4 ходатайства о наложении ареста на это масло, инициировано налоговой полиции. Это нонсенс", - зазначив Роман Могила, адвокат.

Рішення про арешт оливи виніс Індустріальний суд Дніпра. Активісти громадської організації "Стоп корупція" з'ясували, - податкова міліція має тут родинні зв'язки. Син слідчої судді Бельченко - підлеглий одіозного фіскала Сергія Пенькова.

"Оскільки вона є матір'ю працівника ДФС, вона мала сама заявити самовідвід. Але чомусь вона це не зробила і вона думає, що так буде правильніше. Таким чином, вона порушує закон. Також ми дізналися, що сьогодні розглядається ще 5 відводів стосовно судді Бельченко з приводу розгляду клопотань щодо даного кримінального провадження, а саме - накладення арешту та вчинення інших процесуальних дій працівниками ДФС", - наголосив Володимир Циганов, представник ГО "Стоп корупція".

Про детективну історію та головну роль у ній пана Пенькова тепер знає й президент. Інформацію про фіскальне свавілля Володимиру Зеленському передали представники "Стоп Корупції", наприкінці минулого тижня. Глава держави записав прізвище заступника голови ДФС Дніпропетровщини і пообіцяв вжити необхідних заходів:

"Везде, по всей стране такое происходит. Кто главный виноват в этом? Кто он?

- Сергій Пеньков, перший заступник голови ДФС Дніпропетровської області.

- Узнаю.

- Большое спасибо"

Вже в понеділок до офісу Управління Фіскальної Служби Дніпропетровської області навідалися силовики. У будівлі ДФС слідчі держбюро розслідувань провели обшуки, на підставі двох відкритих ДБР кримінальних проваджень - за фактами корупції та викрадення податківцями людини.

Сьогодні ж у Києві правозахисники, та представники громадських організацій влаштували мітинг під Кабміном. Просили урядовців втрутитися у ситуацію з фіскальним скандалом. Через резонансну справу, під час засідання уряду - вислухати активістів особисто пообіцяв прем'єр-міністр, Володимир Гройсман. Запевнив - питання беззаконня Сергія Пенькова візьме під особистий контроль.

"Пан Пеньков віддав злочинний наказ - тримати у полоні керівника підприємства "СОФТ ОІЛ", яке закупило оливу на 7 мільйонів доларів і вони привезли її в Миколаїв. І пан Пеньков віддав злочинний наказ своїм підлеглим, щоб вони утримували цього директора. Щоб він переписав підприємство на підставних осіб, з метою незаконного заволодіння.

- А він зараз працює, та людина? Я так розумію, що це перший заступник - це податкова міліція... І він працює.

- Дивіться, 15 числа були, обшуки проводили.

- У нього?

-Так, Фіскальної служби", - повідомив Юрій Прокопчук, представник ГО "Стоп Корупція".

"Служба взагалі ліквідовується. Зараз є податкова служба, яку очолив Сергій Верланов, і Макс Нефьодов очолив митну службу - вони роз'єдналися. Чим я можу допомогти? Що необхідно зробити? - Можливо якісь кадрові управлінські рішення. - Хорошо. - Щодо того, щоб цю людину звільнити і всіх хто причетний до цієї ситуації, як мінімум відсторонити. Відсторонити, так. Я позаймаюсь цим питанням. Дякую, що мені повідомили. Я займусь цим питанням".

Враховуючи резонанс, та контроль цього питання першими особами країни - відсторонення Сергія Пенькова лише питання часу. А у разі доведення слідством його участі в рейдерському захопленні і викраденні людини йому світить за гратами не один десяток років.