"Языковой закон": в Венгрии сделали важное заявление [ Редактировать ]
В четверг, 18 июля, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал вступивший в силу языковой закон в Украине и назвал условие, при котором Венгрия будет рада снять вето со встречи комиссии Украина-НАТО. Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".
Политик также отметил, что венгерская сторона четко прояснила свою позицию властям Украины и не собирается отступать от нее.
"Мы четко прояснили, какие именно пункты нарушают права венгров, пункты отбирают уже существующие права у венгров, и у нас был четкий запрос этого не делать и вернуть эти права. И только эти вещи вступят в силу, мы будем рады снять вето со встречи комиссии Украина-НАТО", - сказал министр.
По его словам, венгерской стороне не нравится эта ситуация и такое развитие отношений.
"Мы были бы рады вернуться к позиции поддержки, как и было раньше. Но Украина должна вернуть эти права венграм", - подчеркнул Сийярто.
Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу языковой закон.
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