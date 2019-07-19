В четверг, 18 июля, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто прокомментировал вступивший в силу языковой закон в Украине и назвал условие, при котором Венгрия будет рада снять вето со встречи комиссии Украина-НАТО. Об этом он рассказал в интервью "Голосу Америки".

Политик также отметил, что венгерская сторона четко прояснила свою позицию властям Украины и не собирается отступать от нее.

"Мы четко прояснили, какие именно пункты нарушают права венгров, пункты отбирают уже существующие права у венгров, и у нас был четкий запрос этого не делать и вернуть эти права. И только эти вещи вступят в силу, мы будем рады снять вето со встречи комиссии Украина-НАТО", - сказал министр.

По его словам, венгерской стороне не нравится эта ситуация и такое развитие отношений.

"Мы были бы рады вернуться к позиции поддержки, как и было раньше. Но Украина должна вернуть эти права венграм", - подчеркнул Сийярто.

Ранее сообщалось, что в Украине вступил в силу языковой закон.