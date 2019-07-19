У Дніпрі рятують двох військовослужбовців, які дістали на фронті осколкові поранення очей. Їм загрожує повна втрата зору, утім лікарі докладають усіх зусиль, щоб бійці одужали.

Іван Ведмідь ходити без сторонньої допомоги не може. Йому осколками посікло обидва ока. Хлопець розрізняє лише тіні. Розповідає, поранення дістав поблизУ Шахти Бутівка, коли рили окопи. На ньому був бронежилет і каска.

"Я пытался прикрыть себе глаза и при взрыве. Ну взрыв, я только вспышку увидел. Меня отбросило ударной волной, я был в бронике, броник сам по себе расскрылся, от ударной волны правый у меня очень сильно пострадал", - говорить Іван Ведмідь, поранений військовослужбовець.

Владислава з лікарні до журналістів виводить наречена Аліна. Боєць через осколкове поранення втратив 80 відсотків зору. Хлопець - розвідник. Каже, був на посту, коли в його бік прилетів снаряд.

"Осколком получается, ну как она получается летела, попала в дерево и вот эти маленькие осколки посекло. полностью глаз, руку, еще одну руку, ногу. Я был в бронике, в каске, но без очков. Должны по идеи выдавать, но важно от осколков, могут прилететь даже маленькие какие-то", - говорить Владислав Коврижкін, поранений військовослужбовець.

В офтальмологічному центрі обом бійцям уже витягли осколки з очей. Але відновити зір буде непросто.

"Эти ребята у них фактически двухстороннее поражение глаз. Перспектив на зрение очень мало. Вообщем-то эти парни становятся инвалидами первой группы", - говорить Валерій Сердюк, директор Дніпропетровської обласної клінічної офтальмологічної лікарні.

Гроші на операцію та лікування Івана та Владислава вже зібрали, допомогли меценати та благодійники.

"Я хочу звернутися до всіх командирів військових підрозділів. Будь-ласка розберіться, що у Вас відбувається із забезпеченням захисних очків. Якщо вони у Вас є, то чому їх хлопцям не видають і чи всі хлопці які отримали очки вони їх використовують", - говорить Тетяна Губа, голова координаційної ради допомоги пораненим.

Попереду в хлопців - ще не одна операція.